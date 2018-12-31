» أكثر من 29 ألف متطرف إسرائيلي اقتحموا "الأقصى"

31 ديسمبر 2018 - 11:10 م

أعلن عزام الخطيب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، مساء الإثنين، أن أكثر من 29 ألف متطرف إسرائيلي اقتحموا المسجد في عام 2018.



وقال الخطيب، في بيان، إن 29 ألف و801 متطرفا إسرائيليا اقتحموا الحرم القدسي الشريف، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، خلال 2018، بزيادة نحو 17 بالمئة عن عام 2017.



ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تكثف من عمليات تهويد القدس الشرقية وطمس هوية المقدسات العربية في المدينة، التي تحتلها منذ عام 1967.



وأكد الخطيب أن كل الاقتحامات تمت تحت حماية الشرطة والقوات الخاصة، وبقرار سياسي إسرائيلي.



وشدد على أن كافة المؤشرات والإحصاءات تدل على تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الأقصى خلال 2018.



وقال إن أي مساس بالمسجد الأقصى هو اعتداء صارخ على عقيدة كل مسلم في كافة أنحاء العالم، واعتداء على وصاية الملك الأردني، عبد الله الثاني.



ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.



واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة، وهي اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994.

