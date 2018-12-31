خفر السواحل التركي ينقذ 47 مهاجرا

31 ديسمبر 2018 - 11:10 م

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 47 مهاجرا غير نظامي، انجرف قاربهم المطاطي في البحر، عقب تعطل محركه، بولاية جناق قلعة.



وهرعت فرق خفر السواحل لانقاذ المهاجرين، الإثنين، إثر تلقيها بلاغا بوجود قارب خارج عن السيطرة في البحر، قبالة سواحل قضاء أيواجيك، في جناق قلعة، شمال غربي تركيا.

