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خفر السواحل التركي ينقذ 47 مهاجرا

عرب وعالم

خفر السواحل التركي يضرب زورقا للمهاجرين
خفر السواحل التركي يضرب زورقا للمهاجرين

المصريون ووكالات

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أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 47 مهاجرا غير نظامي، انجرف قاربهم المطاطي في البحر، عقب تعطل محركه، بولاية جناق قلعة.
وهرعت فرق خفر السواحل لانقاذ المهاجرين، الإثنين، إثر تلقيها بلاغا بوجود قارب خارج عن السيطرة في البحر، قبالة سواحل قضاء أيواجيك، في جناق قلعة، شمال غربي تركيا.
وعقب انقاذهم أحيل المهاجرون ويحملون الجنسيات الأفغانية والإيرانية والباكستانية، إلى مركز إعادة الأجانب في أيواجيك. 

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