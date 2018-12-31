» شاهد: رسالة "الزعيم" للمصريين في العام الجديد

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عادل إمام
عادل إمام

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هنأ الفنان عادل إمام الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد.
وأكد "إمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «السعادة تطيل العمر، وأنا أحب مصر، فهي بلد جميلة وربنا راضي عنها».
ووجه «إمام» رسالة للشعب المصري قائلأً: «استدعوا السعادة بأي صورة، فالإحساس شعور مهم كي ننتج بشكل جيد، لازم تبقوا سعداء، مهم جدًا إننا نشعر بالسعادة ونتبعها، لأننا بالجو ده هننتج كويس وهنحب بعض وهنحب بلدنا، طبعًا إحنا بنحبها، بس مهم جدًا إننا نحس بالسعادة».
وكشف الزعيم عن أمنياته لمصر في العام الجديد بقوله: «أمنياتي لمصر في العام الجديد وبس، أنا بحب مصر كل يوم، وبعشقها وبعزّها، وحياتي كلها مصر، لأنها أرض طيبة وبلد طيبة وفيها ناس طيبين، والحمد لله ربنا راض عننا بهذه البلد الجميلة».
 

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