خروج مسيرات جديدة بشوارع العاصمة السودانية

31 ديسمبر 2018 - 11:30 م

توجه آلاف المحتجين، أمس الإثنين، فى مسيرة إلى القصر الجمهورى فى الخرطوم، لمطالبة الرئيس السودانى عمر البشير بالتنحى عن الحكم، فيما استنفرت الشرطة قواتها، وحشدت المزيد من القوات فى شوارع العاصمة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ومنعتهم من الوصول للقصر، وترددت أنباء عن إصابة بعض المتظاهرين، كما اعتقلت قوات الأمن عدداً من المحتجين الذين رددوا هتافات: «سلمية سلمية»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«حرية سلام وعدالة»، و«الثورة خيار الشعب».

