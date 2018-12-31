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القبض على رجل هدد بتفجير أحد المطارات في أمستردام

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الشرطة الهولندية
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ألقت السلطات الهولندية القبض على رجل هدد بتفجير قنبلة في صالة المغادرة رقم 3 في مطار سخيبول، وقامت الشرطة المحلية بإخلاء جزء من المطار، ثم أعادت فتحها بعد فحصها.
ونقل موقع «أ دي» الإخباري الهولندي أن «الشرطة الهولندية ألقت القبض على رجل هدد بتفجير قنبلة في مطار سخيبول في أمستردام، داخل صالة المسافرين للمغادرة التي تحمل رقم 3». وأضاف الموقع، «ورجع الوضع الآن تحت السيطرة بعد أن تم إلقاء القبض على المشتبه به».
وتابع: «وأخلت السلطات جزء من المطار، وأصدرت الشرطة إنذارا في الفئة الثانية، وهو الإجراء المتبع في حالة التهديدات. كما تم استدعاء عدد كبير من سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف».
في السياق ذاته، قالت وكالة «أر تي إل» الهولندية إنه «تم إعادة فتح قاعة المغادرين 3 من مطار سخيبول مرة أخرى بعد القبض على رجل صرخ أنه كان يحمل قنبلة».

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