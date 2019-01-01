الديمقراطيون يعدون خطة لإنهاء الإغلاق الحكومي بأمريكا

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وضع أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي خطة لإعادة فتح الوزارات والوكالات التي أغلقت أبوابها بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي الأخير، ولكن ليس هناك ما يكفي من المؤشرات على نجاح هذه الخطة.
وقال الديمقراطيون إنهم سيقدمون اقتراحا يوم الخميس بعد توليهم السيطرة على مجلس النواب، حسبما أفادت مجلة بوليتيكو وصحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين.
ونقلت المجلة والصحيفة عن مساعديين لأعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب قولهم إن الخطة ستقضي بتمويل وزارة الأمن الداخلى حتى 8 فبراير وجميع الوزارات الأخرى المغلقة حتى 30 سبتمبر.
ولن يشمل الاقتراح تمويل الجدار الحدودي، وهو شرط رئيسي يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي لن يتم النظر فيه من قبل مجلس الشيوخ، الذي يشكل فيه الجمهوريون الأغلبية.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إن المجلس سيصوت فقط على مشروع قانون يحظى بالتأييد الكامل من جانب الرئيس ترامب.
ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق فوري على خطة الديمقراطيين.
وبدأالإغلاق الحكومي في 22 ديسمبر عندما لم يمرر مجلس النواب مشروع قانون من أجل تمويل حوالي 25 بالمئة من مؤسسات الحكومة.
ويطالب ترامب بأن يتضمن مشروع القانون تخصيص مليارات الدولارات لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو أحد التعهدات الرئيسية أثناء حملته الانتخابية الرئيسية.
ويقول ترامب إن الجدار ضروري من أجل السيطرة على الهجرة غير القانونية، ووقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، ووقف المتاجرين بالبشر.
وانتقد الديمقراطيون بناء الجدار المقترح باعتباره غير فعال ولأنه يمثل إهدارا لأموال دافعي الضرائب.

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