صلح تاريخي بين ريهام سعيد و"عكاشة" على الهواء

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تصالحت الإعلامية ريهام سعيد مع الإعلامي توفيق عكاشة، خلال احتفالية مجموعة «إعلام المصريين»، مساء أمس الاثنين بليلة رأس السنة، بعد خصام دام لسنوات عديدة، قائلة له: «أنا استضفت حضرتك أيام ثورة 25 يناير أيام الإخوان ما قفلوا القناة بتاعتك وبدأت المشكلات».
وعقبت: «ساعات كتير بتعمل شغلك وأنت متخيل إنك بتعمله صح فناس كتير تزعل منك، فأنا قررت بعد 10 سنين أقدم لك الورد ده وأقولك متزعلش مني»، مهدية إليه باقة من الورود.
واستطردت: «وأي حد زعلته في الدنيا ميزعلش مني، وتبقى دي دعوة جديدة إننا نبقى واحد، مسلم مسيحي وغني وفقير».
ورد «عكاشة» عليها بقوله: «الحمد لله مبنعرفش نزعل حد ولا نزعل من حد لأنه حرام»، مهديًا إليه بدوره باقة أكبر من الورد من الموجودة داخل الاستديو، قائلًا: «أنا أكلت معاها عيش وسكر ولازم أكون أكرم منها وأديها كل ده، خديه على العربية على طول».


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