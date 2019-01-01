» شاهد: توفيق عكاشة "بيحمي" البطة على الهواء

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احتفل نجوم مجموعة «إعلام المصريين»، بليلة رأس السنة، على شبكة قنوات «الحياة».
وقدمت المجموعة الإعلامية، احتفالية شارك فيها عددًا كبيرًا من إعلامي «الحياة» و«ON E»، أبرزهم لبنى عسل، وريهام سعيد، وتوفيق عكاشة، وشريف مدكور، وخالد عليش، والفنان هشام عباس.
وأحضر فريق العمل بالقناة خلال الحفل «بطة» على الهواء، قام الإعلامي توفيق عكاشة بغسلها ووضع المعطر لها بعد تجفيفها، متابعًا أن «البط يحب المياه، ولابد من إعطائه شاور ووضع العطر له قبل تجهيزه للطبخ».

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