القيعي يختفي في مكان "مجهول" للتعاقد مع صفقة مدوية

01 يناير 2019 - 05:30 ص

غاب المهندس عدلي القيعي - مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي - عن الظهور في حلقة برنامج "ملك وكتابة" التي كان من المفترض أن يقدمها أمس رفقة الإعلامي إبراهيم المنيسي.



وقال "المنيسي" في مقدمة البرنامج : "المهندس عدلي القيعي يغيب عن البرنامج للقيام بمهمة عمل تخص النادي الأهلي".



ودخل "القيعي" في مداخلة هاتفية ، ملمحًا إلى غيابه عن البرنامج لإبرام صفقة كبرى تخص النادي الأهلي ، قائلًا : "ادعي أن تسير الأمور على خير وبإذن الله سنحصل على احتياجاتنا ".



وأضاف: "نحن نقوم الآن بمحاولة الحصول على الاحتياجات العاجلة التي تخص فريقنا" وهو ما خمنه البعض أنه يتحدث عن التعاقد مع مدافع.



وألمح "المنيسي" و "القيعي" إلى أن الأخير خارج القاهرة ، لكنهما رفضا تمامًا أن يقولا على مكان التواجد لحين إتمام الصفقة.



