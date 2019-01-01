  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:46 ص
بحث متقدم
أرشيفية

كشف غموض مقتل سيدة بطنطا .. علاقة "فيسبوكية" وراء الجريمة

ريهام سعيد وندى رحمي

شاهد .. بطة "عكاشة" تقضي حاجتها على ملابس ريهام سعيد

ساويرس

رد مفاجيء لـ"ساويرس" على شخص اتهمه بالإساءة للإسلام

الأطفال المجني عليهم

تفصيلة فشل أقارب "طبيبة كفر الشيخ" في الإجابة عنها قد تحل اللغز

القيعي

القيعي يختفي في مكان "مجهول" للتعاقد مع صفقة مدوية

عمرو أديب

عمرو أديب: بلاش إرهاب فكري سيبوا الناس حرة

ريهام سعيد وتوفيق عكاشة

صلح تاريخي بين ريهام سعيد و"عكاشة" على الهواء

جمعة

"جمعة": لهذا السبب لم يحتفل الرسول بمولد المسيح عيسى

ترامب

ترامب يدافع عن انسحابه من سوريا بتصريح صادم

القاصرات

خبراء: الإسلاميون مسئولون عن أزمة زواج القاصرات

تفصيلة فشل أقارب "طبيبة كفر الشيخ" في الإجابة عنها قد تحل اللغز

قضايا وحوادث

الأطفال المجني عليهم
الأطفال المجني عليهم

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

برلماني: نسعى لزيادة عدد المدارس الجديدة وصيانة القديمة لتخفيف الكثافة

#

تفاصيل صادمة يرويها شقيق ضحية "عملية الزائدة"

#

رجل أعمال ليبي يحتجز 16 عاملا مصريا

#

محافظ كفر الشيخ: سنجري مسابقات لتحفيز العمال على الانضباط

طبيبة كفر الشيخ

صُدم أهالي منطقة "سخا" بكفر الشيخ بعد اكتشاف طبيبة وأبناءها مذبوحين في حادث هز مصر بأكملها .

وتوالت شهادات أقارب المجني عليها لوسائل الإعلام حول طريقة اكتشاف الجريمة ، حيث قال "عمرو" - ابن خال الطبيبة المجني عليها - إنه سمع في محله بحدوث جريمة قتل فذهب لاستطلاع الأمر مع الجيران ليجد عمته تخبره أن ابنتها وأحفادها تم قتلهم في شقتهم .

وأضاف: "صعدنا للأعلى وجدنا الطبيبة مقتولة ، والأطفال في غرفهم مذبوحين وكان المنظر مروعًا".

وسُئل "عمرو" من بعض الصحفيين "هل كان باب الشقة مكسورًا حين ذهبتم لرؤية المجني عليهم؟" .. فأكد أنه لم ينتبه - وبقية الشهود - إلى هذه المسألة عند الذهاب لرؤية المجني عليهم .. مؤكدًا أن المجني عليهم سيرتها حسنة في المنطقة .

وتعمل أجهزة التحقيق في كفر الشيخ على التوصل لفاعل الجريمة خلال أسرع وقت ممكن بفحص مداخل ومخارج الشقة فضلًا عن دائرة علاقات المجني عليهم لتحديد الجناة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حسين الشحات يقدم تنازلات كبرى لـ"العين" ليتركه ينتقل للأهلي
» فيديو إباحي يثير أزمة بـالتلفزيون الإيراني
» شاهد: توفيق عكاشة "بيحمي" البطة على الهواء
» إصابة 3 اشخاص في حادث طعن بالعاصمة البريطانية
» عمرو أديب: "الزمالك" هياخد الدوري في 2019
» شاهد: كيف استقبلت دبي العام الميلادي الجديد
» شاهد: رسالة "الزعيم" للمصريين في العام الجديد
» الأوقاف تكذب قناة الجزيرة: اعتادت على الفبركة
» أكثر من 29 ألف متطرف إسرائيلي اقتحموا "الأقصى"
» الرئيس المُختفي في السعودية يخاطب شعبه من المغرب
» البشير: نمر بظروف اقتصادية أضرت بشريحة واسعة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين