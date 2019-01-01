تفصيلة فشل أقارب "طبيبة كفر الشيخ" في الإجابة عنها قد تحل اللغز

أحمد عادل شعبان
صُدم أهالي منطقة "سخا" بكفر الشيخ بعد اكتشاف طبيبة وأبناءها مذبوحين في حادث هز مصر بأكملها .
وتوالت شهادات أقارب المجني عليها لوسائل الإعلام حول طريقة اكتشاف الجريمة ، حيث قال "عمرو" - ابن خال الطبيبة المجني عليها - إنه سمع في محله بحدوث جريمة قتل فذهب لاستطلاع الأمر مع الجيران ليجد عمته تخبره أن ابنتها وأحفادها تم قتلهم في شقتهم .
وأضاف: "صعدنا للأعلى وجدنا الطبيبة مقتولة ، والأطفال في غرفهم مذبوحين وكان المنظر مروعًا".
وسُئل "عمرو" من بعض الصحفيين "هل كان باب الشقة مكسورًا حين ذهبتم لرؤية المجني عليهم؟" .. فأكد أنه لم ينتبه - وبقية الشهود - إلى هذه المسألة عند الذهاب لرؤية المجني عليهم .. مؤكدًا أن المجني عليهم سيرتها حسنة في المنطقة .
وتعمل أجهزة التحقيق في كفر الشيخ على التوصل لفاعل الجريمة خلال أسرع وقت ممكن بفحص مداخل ومخارج الشقة فضلًا عن دائرة علاقات المجني عليهم لتحديد الجناة.
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