كشف غموض مقتل سيدة بطنطا .. علاقة "فيسبوكية" وراء الجريمة

01 يناير 2019 - 07:52 ص

استطاع رجال المباحث بقسم أول طنطا كشف غموض مقتل سيدة بعد تناول "حبوب الغلال" القاتلة بمنزلها .



وتوصلت المباحث إلى أن زوج المجني عليها وراء الجريمة لشكه في سلوكها ، حيث أعطاها حبة "الغلة" وأقنعها أنها "حبة للتخسيس" من الخارج لتتناولها الزوجة وتموت على الفور.



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بوفاة ربة منزل تدعى "داليا.م .ن"، 32عاما، ربة منزل، إثر تناولها حبة الغلال السامة.



تم تشكيل فريق بحث لمعرفة أسباب الجريمة وتبين أن الفاعل هو "أحمد ع أ" - 28 سنة - عامل بمطبعة - حيث أقنع زوجته بتناول حبة الغلال بدعوى أنها حبة تخسيس مستوردة من الخارج.



تم القبض على الزوج وبمناقشته أقر بقيامه بالجريمة بعدما شك في سلوك زوجته بدعوى إقامتها علاقات معينة عبر "فيس بوك" وهو ما دعاه للقيام بجريمته.



وبعرض الزوج على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.