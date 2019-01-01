أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

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دولار

بنوك

سعر صرف

بنك اهلى

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر الشراء فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.88 جنيه للبيع، و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع، و17.79 جنيه للشراء.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى البنك الأهلى الكويتى ليسجل نحو 17.98 جنيه للبيع، و17.90 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر إيران ليسجل نحو 17.98 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى، وبنك التعمير والإسكان نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء، فيما سجل فى كل من بنك المشرق، والبنك التجارى الدولى، وبنك الإسكندرية، وبنك البركة نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء.

وسجل فى كل من بنك الاستثمار العربى، وبنك عودة، والبنك المصرى الخليجى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء.


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