20 لاعبًا بقائمة "الدراويش" استعدادًا للمقاولون العرب

محمد عبد الحارس
أعلن البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، مدرب الإسماعيلى قائمة فريقه استعدادًا لمباراة المقاولون العرب بالدوري.
ويحل "الدراويش" ضيفًا على "الذئاب"، مساء غدٍ الأربعاء ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري.
وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم..
حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي
خط الدفاع: باهر المحمدي – أحمد أيمن – ريتشارد بافور – محمد مجدي – محمود متولي – محمد هاشم – طارق طه.
خط الوسط: حسني عبد ربه – عماد حمدي – عمر الوحش – محمد الضرف – محمد صادق – لسعد الجزيري – عبد الرحمن مجدي – كريم بامبو – محمد الشامي.
خط الهجوم: بينسون شلونجو – شكري نجيب
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