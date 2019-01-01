بوادر أزمة جديدة بـ"الجبلاية".. تعرف على السبب

01 يناير 2019 - 10:09 ص

رفض هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إسناد منصب مدير بطولة أمم أفريقيا 2019 حال فوز مصر بشرف تنظيم البطولة، لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

يأتي ذلك خوفًا من حدوث فتنة بين الأعضاء في ظل رغبة أكثر من عضو تولى المنصب، خاصة أن الغضب ما زال يسيطر على بعضهم، وأبرزهم كرم كردى بسبب حسم أحمد شوبير منصب النائب مؤخرًا، بعد تجميد المنصب لمدة عامين من عمر المجلس.

وأكد «أبو ريدة»، أن الشخص الذى سيتولى منصب مدير البطولة، سيكون من خارج الاتحاد، منعًا لحدوث أزمات داخل الجبلاية، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع، من أجل الخروج بتنظيم رائع لـ«كان» 2019.