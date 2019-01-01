  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:46 ص
بحث متقدم
فنان شهير يصف مدافن"ثمود" بقبور الصالحين

فنان شهير يصف مدافن "ثمود" بقبور الصالحين

هاني أبوريدة

بوادر أزمة جديدة بـ"الجبلاية".. تعرف على السبب

قيادي إخواني يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

قيادى إخوانى يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

تركي الدخيل

الدخيل سفيرًا للسعودية في الإمارات

رسالة خطيبة خاشقجي في احتفالات رأس السنة

رسالة خطيبة خاشقجى فى احتفالات رأس السنة

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

أرشيفية

كشف غموض مقتل سيدة بطنطا .. علاقة "فيسبوكية" وراء الجريمة

ريهام سعيد وندى رحمي

شاهد .. بطة "عكاشة" تقضي حاجتها على ملابس ريهام سعيد

ساويرس

رد مفاجيء لـ"ساويرس" على شخص اتهمه بالإساءة للإسلام

الأطفال المجني عليهم

تفصيلة فشل أقارب "طبيبة كفر الشيخ" في الإجابة عنها قد تحل اللغز

بوادر أزمة جديدة بـ"الجبلاية".. تعرف على السبب

الرياضة

هاني أبوريدة
هاني أبوريدة

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أسرار جديدة عن ليلة القبض على "صدام"

#

"الفلاحين" تحذر من أزمة جديدة في الأرز لهذا السبب

#

"صلاح" يسبب أزمة جديدة في المنتخب تعرف عليها

#

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية

انهيارات

مصرع

الفلبين

أشخاص

الكوارث

رفض هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إسناد منصب مدير بطولة أمم أفريقيا 2019 حال فوز مصر بشرف تنظيم البطولة، لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

يأتي ذلك خوفًا من حدوث فتنة بين الأعضاء في ظل رغبة أكثر من عضو تولى المنصب، خاصة أن الغضب ما زال يسيطر على بعضهم، وأبرزهم كرم كردى بسبب حسم أحمد شوبير منصب النائب مؤخرًا، بعد تجميد المنصب لمدة عامين من عمر المجلس.

وأكد «أبو ريدة»، أن الشخص الذى سيتولى منصب مدير البطولة، سيكون من خارج الاتحاد، منعًا لحدوث أزمات داخل الجبلاية، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع، من أجل الخروج بتنظيم رائع لـ«كان» 2019.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب": "للأسف فينا إعلاميين وحشين"
» طعن 3 أشخاص في بريطانيا ليلة رأس السنة
» ريهام سعيد تصالح عكاشة بعد خلاف 10 سنوات
» "المليونير البخيل" يصدم أعداءه بقرار لا يتوقعوه
» أم تضبط ابنها يغش في حل الواجب المدرسي بطريقة صادمة
» صورة نادرة للراقصة دينا في طفولتها تثير دهشة متابعيها
» الهجوم على مطرب شهير بسبب قراءته القرآن وذهابه للحج
» حسين الشحات يقدم تنازلات كبرى لـ"العين" ليتركه ينتقل للأهلي
» فيديو إباحي يثير أزمة بـالتلفزيون الإيراني
» شاهد: توفيق عكاشة "بيحمي" البطة على الهواء
» إصابة 3 اشخاص في حادث طعن بالعاصمة البريطانية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين