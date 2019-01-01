» طعن 3 أشخاص في بريطانيا ليلة رأس السنة

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وكالات- الدويني فولي

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اعتقلت الشرطة البريطانية الشخص الذي نفذ عملية طعن ليلة رأس السنة الجديدة، وتسبب في إصابة ثلاث أشخاص، بينهم حارس في محطة للقطارات بمدينة مانشستر.

وأفاد مراسلنا بأن الاعتداء وقع قبل ساعة من بدء الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة.

واستبعدت الشرطة البريطانية في تقاريرها الأولية أن يكون العمل إرهابيا، لكن بعض شهود العيان يقولون إنهم سمعوا شخصا يردد عبارة "الله".

وقالت الشرطة في بيان نشرته على تويتر أنه لا توجد أي معلومات مخابراتية تشير إلى تهديد أوسع نطاقا، ولا يمكن الجزم بأي شيء في الوقت الراهن.

وأوضحت أنها تحتجز الرجل الذي يشتبه بقيامه بهذا العمل، وأن إصابات الجرحى كانت بليغة، لكن حياتهم ليست في خطر.

وقد أعادت الحادثة إلى أذهان سكان مدينة مانشستر العمل الإرهابي المسلح في الحفل الموسيقي في مايو عام 2017، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا لدى مغادرتهم لحفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندي.


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