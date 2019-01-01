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فنان شهير يصف مدافن"ثمود" بقبور الصالحين
فنان شهير يصف مدافن"ثمود" بقبور الصالحين

عبد القادر وحيد

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تعرض الفنان اللبناني وليد توفيق لموجة من السخرية عقب وصفه منطقة "مدائن صالح"، التي شهدت تعذيب قوم ثمود، وهم قوم النبي صالح عليه السلام، بأنها "قبور الصالحين".

وأعرب عن سعادته خلال زيارته لمنطقة العلا في السعودية، والتي توجد بها آثار "ثمود" قوم النبي صالح، والتي يطلَق عليها "المدائن"، مؤكدًا أنه يشعر بالسعادة بالوجود فيها وزيارة مقابر الصالحين، وإقامة الحفلات.

وتكشف الحقائق التاريخية عن أن المنطقة شهدت تعذيب قوم النبي صالح عليه السلام، حسبما ورد في القرآن الكريم بقصة "ثمود"، الذين عقروا الناقة، ووصفوا بأنهم "أصحاب الحِجْر".

الإعلامي، هيثم أبو صالح قال على حسابه في تويتر: "أحد الفنانين عبر نشرة أخبار MBC ، الذين تواجدوا في (مدائن صالح) بالعلا، - في إشارة لوليد توفيق- قال: إنه سعيد بوجوده هنا في مقابر الصالحين! (مدائن صالح) مقابر المعذَّبين قوم صالح، الذين عقروا الناقة (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوَّاها)، إذا المطرب جاهل بالمعلومة التاريخية والدينية فماذا عن إم بي سي؟!".

وأضاف آخر: "المغنية والمغني: ماجدة الرومي، ووليد توفيق، يغنيان في (مدائن صالح) الذين عقروا الناقة، ويسميها (مقابر الصالحين) مع أنها مقابر المعذَّبين! قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ لا يصيبكم ما أصابهم).. كيف بمن يرقص ويعزف ويغني".

وكتب حساب "جنرال الخليج": "مدينة ثمود التي أُمرنا بعدم دخولها إلا باكين أصبحت في قاموس مطبّلي MBS (مقابر الصالحين)! من لم يخف من عذاب الله ووعيد رسوله فلينتظر العاقبة عاجلةً غير آجلة".

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