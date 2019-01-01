تعرف على إيرادات البورصة فى الربع الأخير لـ2018

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البورصة
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متابعات- أمينة عبد العال

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بلغت نسبة الخسائر في البورصة المصرية خلال الربع الأخير من 2018 وتحديدًا من بداية أكتوبر حتى ديسمبر  نحو 54 مليار جنيه، بنسبة تراجع سجلت 7%.

وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة المصرية، أن رأس المال السوقي سجل 750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2018، مقارنة بـ804 مليارات جنيه خلال الربع السابق له.

وخلال ذلك الربع فقدت البورصة المصرية نحو 1580 نقطة أي ما يعادل 10.8% من قيمتها، حيث كان المؤشر الرئيسي "egx30 " قد استهل تعاملات الربع عند مستوى 14616 نقطة لينهي العام عند 13035 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنحو 3% ليصل 694 نقطة.

وبلغت قيد التداول على الأسهم نحو 79.4 مليار جنيه مقارنة بـ75 مليار جنيه خلال الربع السابق له "من يوليو حتى سبتمبر".

وتصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك أنشط القطاعات خلال الفترة المذكورة بتداول 3.7 مليار ورقة مالية.

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