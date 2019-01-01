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4 آلاف مخالفة مرورية في بداية 2019

قضايا وحوادث

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

متابعات- أمينة عبد العال

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تنفيذ 1109 أحكام قضائية في حملة أمنية

تجاوزت حصيلة المخالفات المرورية بالتزامن مع أول يوم بالعام الجديد الـ4 آلاف مخالفة.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كل صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 4350 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

وحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.

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