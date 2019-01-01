رسميا.. إسرائيل تنسحب من اليونسكو

01 يناير 2019 - 12:25 م

انسحبت إسرائيل بصفة رسمية من "اليونسكو" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وذلك اعتراضًا على رد فعل المنظمة تجاه تصريحاتها الأخيرة بشأن القدس.

وزعم سفير سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة "داني دانون"، على خلفية قرار انسحاب إسرائيل من اليونسكو، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء قائلاً: "اليونسكو تسعى لإعادة كتابة التاريخ؛ وذلك من خلال محاولات لمحو صلة اليهود بالقدس".

وأضاف "دانون" وفق ما أوردته وكالة "معًا" الفلسطينية، أن "إسرائيل لن تكون عضوًا في منظمة هدفها العمل ضدها وتصبح أداة استغلالية يتلاعب بها أعداء إسرائيل".

وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي: إنها تَلَقّت بلاغًا رسميًا من الحكومة الإسرائيلية بشأن انسحابها من المنظمة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018؛ وفقًا للقرار الذي اتخذ في 12 أكتوبر الماضي.

وعبّرت "أزولاي" عن أسفها لهذا القرار، وأضافت أن "الدول تتحرك بشكل أفضل في كنف اليونسكو؛ للمساهمة في تسوية الخلافات التي تتعلق بمجالات اختصاص المنظمة".