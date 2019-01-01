نتنياهو يكشف مفاجأة جديدة عن الدول العربية

01 يناير 2019 - 12:32 م

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أن دولاً عربية تعتبر إسرائيل "حليفة لا غنى عنها" في محاربة "داعش"، وإيران.

وأضاف نتنياهو في حديثه لمحطة "غلوبو" التليفزيونية البرازيلية، خلال زيارة إلى ريو دي جانيرو، أمس الإثنين، أن ذلك الموقف أحدث "ثورة في العلاقات مع العالم العربي"

وأوضح أن إسرائيل أثبتت فعاليتها في محاربة ما أسماه الإسلام المتطرف، الذي يقوده متطرفون شيعة تقودهم إيران، أو الذي يقوده متطرفون سنة تقودهم داعش والقاعدة، بحسب صحيفة "تايم أوف إسرائيل".

وتابع: "للأسف لم نحرز أي تقدم مع الفلسطينيين، ونصفهم أنهم تحت تأثير سلاح إيران والإسلام المتطرف".

وحول ما إذا كان قادرًا على التفكير بالجلوس مع زعيم إيراني ومناقشة عملية سلام، أجاب نتنياهو: "إذا واصلت إيران تصميمها على تدميرنا فإن الجواب كلا".

وكانت نتنياهو قد قام بزيارة إلى البرازيل لحضور مراسم تولي الرئيس الجديد جاير بولسونارو، حيث يجرى على هامش المراسم محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يحضر بدوره حفل التنصيب، ومن المتوقع أن يناقش الجانبان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وأنشطة إيران في الشرق الأوسط.