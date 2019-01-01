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وفاة نجم بوليود بعد معاناة مع المرض

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نجم بوليود
نجم بوليود

متابعات- أمينة عبد العال

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ذكرت الإذاعة الهندية عن وفاة نجم هوليود قادر خان بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض.

وذكرت إذاعة "أول إنديا" الرسمية أن الممثل الهندي خان 81 عامًا، كاتب سيناريو بارز، نقل إلى مستشفى في تورنتو، حيث تلقى العلاج من أمراض مرتبطة بالتقدم في السن، من بينها مشكلات تنفسية.

وسوف تقام مراسم وداع خان في كندا، حيث تقيم عائلته هناك- حسبما قال نجله سارفاراز للإعلام الهندي.

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وشخصيات بارزة في بوليوود من بينهم النجم أميتاب باتشان الراحل خان.

وكتب مودي على "تويتر": "لقد أضاء قادر خان الشاشة بمهاراته المذهلة في التمثيل. وكان أيضًا كاتبًا سينمائيًا غزير الإنتاج ارتبط بالعديد من الأفلام التي لا تنسى. لقد أحزنني رحيله. التعازي لأسرته ومعجبيه".

ولد خان في كابول، وظهر لأول مرة في الأفلام عام 1973، وعمل في أكثر من 300 فيلم، إلى جانب كتابة حوارات لـ250 فيلمًا.

 


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