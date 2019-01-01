أول قرار من النيابة ضد المتهم بذبح زوجته وأطفاله الثلاثة

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قضايا وحوادث

المتهم
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متابعات - الدويني فولي

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أمرت نيابة بندر كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحبس "أحمد س.ع"، 40 سنة، طبيب، ويقيم بحي سخا دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته "منى فتحي السخيني"، وأطفالهما الثلاثة "عبدالله"، 10 سنوات، و"عمر"، 7 سنوات، و"ليلى"، 4 سنوات، ذبحًا بسلاح أبيض سكين، داخل شقتهم.

كما أمرت نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بالتصريح بدفن الجثامين الأربعة، الأم طبيبة التحاليل، وأطفالها الثلاثة، وذلك عقب تشريحهم بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

كان فريق من نيابة كفر الشيخ، مكون من 4 وكلاء نيابة انتقل أمس الإثنين، إلى الشقة مسرح الجريمة الكائنة بالطابق الخامس ببرج عمر بن الخطاب رقم 4، بمنطقة الأبراج بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، لإجراء المعاينة، رفقة رجال البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، وخبير الأدلة الجنائية لرفع البصمات في الشقة.

وكشفت مباحث محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مفاجأة في واقعة مقتل أسرة كاملة من 4 أفراد عثر على جثثهم مذبوحين داخل شقتهم، بتوجيه الاتهام للأب بارتكاب الجريمة.

كان اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، تلقى بلاغا من الدكتور "أحمد. ع"، 42 سنة، يفيد بأنه عقب عودته من عمله إلى منزل أسرته بمدينة كفر الشيخ وجد زوجته "منى. ف. س" وأطفاله "عبدالله" 8 سنوات، وعمر 6 سنوات، وليلى 4 سنوات مذبوحين.

انتقل مدير الأمن ومدير المباحث وعدد من ضباط البحث الجنائي وبمعاينة الشقة لم يتم العثور على أى كسر فى أبوابها أو النوافذ التى تطل على الشوارع أو منافذ المناور، وبدأت شكوك الضباط تحوم حول الزوج لكون الشقة ليس بها أي آثار عنف.

وبتضييق الخناق حول الزوج، انهار أمام مدير الأمن وضباط المباحث واعترف بجريمته، معللا ذلك بوجود خلافات بينه وبين زوجته، ما جعله يتخلص من زوجته وأولاده في ليلة رأس السنة.

جرى القبض على الزوج الذي مثل الحادث فجرا، قبل إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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