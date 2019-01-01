شاهد.. ريهام سعيد تغنى على الهواء

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ريهام سعيد

شريف مدكور

غنت الإعلامية ريهام سعيد، والإعلامي شريف مدكور، احتفالاً بحلول العام الميلادي الجديد 2019، خلال الاحتفال الذي أقامته شركة إعلام المصريين احتفالاً برأس السنة الميلادية.

وأكدت "سعيد"، أنها على الرغم أن برنامجها ليس للأطفال ولكن لها جمهور كبير من الأطفال، لافتة إلى أنها كانت تستمع لهذه الأغنية في صغرها، موضحة أنها تبلغ من العمر 43 عامًا.

 واحتفلت مجموعة إعلام المصريين، أمس، بحفل رأس السنة، على شاشة قنوات الحياة و"on e " و"on sport "، حيث اجتمع مذيعى القنوات الثلاثة فى بث واحد، وشاركوا جميعًا فى احتفالية استقبال العام الجديد 2019.


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