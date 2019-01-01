المشدد 15 عاما لعصابة القتل والسرقة بالتجمع الخامس

01 يناير 2019 - 01:39 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين وهم سعيد نبيل، ومدحت سعيد، وكمال، وعيد حسان بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى القتل والسرقة بالتجمع الخامس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين أيمن عبد اللطيف سلامة، وسامح أبوكنة، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بقتل المجني عليه شفيق محمد موسي عمدا، بأن قاموا بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين سلاح أبيض "أداة حديدية" وجدت بمسرح الجريمة قاصدين من ذلك قتله، فاستقرت تلك الضربات برأس المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.