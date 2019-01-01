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ترامب الكذاب.. 15 كذبة يوميًا في 2018

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات- الدويني فولي

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واشنطن بوست

ترامب

الكذب

2018

أفاد تحليل لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أدلى بآلاف التصريحات الكاذبة عام 2018، بمعدل 15 تصريحًا كاذبًا يوميًا.

التحليل أجرته قاعدة بيانات "فاكت تشيكر" بواشنطن بوست، التي تتابع تصريحات ترامب.

وبحسب الصحيفة، فقد أدلى ترامب بـ1989 تصريحًا كاذبًا في بداية العام الجاري، إلا أنه ضاعف الرقم ثلاث مرات مع نهاية العام.

وذكرت الصحيفة، مستندة إلى استطلاع للرأي أجرته هذا الشهر، أن أقل من 3 من بين 10 أمريكيين يصدقون العديد من تصريحاته بشأن قضايا مثل الهجرة، والجدار الحدودي، والتحقيق في التدخل الروسي.

ووفق الصحيفة، فإن ترامب بدأ 2018 بتغريد سلسلة من التصريحات "المضللة والكاذبة" عن هيلاري كلينتون، وإيران، وصحيفة "نيويورك تايمز".

وأضافت أن تلك التغريدات كانت ضمن تصريحات الرئيس الكاذبة، التي بلغ عددها نحو 5 آلاف و600 هذا العام وحده.

وقالت إن ترامب نسب الفضل لنفسه إزاء ما اعتبره "أفضل وأسلم عام على الإطلاق" في مجال الطيران التجاري، على الرغم من أنه لم تحدث أي حوادث طيران تجارية في الولايات المتحدة منذ عام 2009.

وأضافت أنه بشكل عام، فإن الرئيس ليس له علاقة تذكر بضمان سلامة الطيران التجاري.

واعتبرت الصحيفة أن هناك أدلة متزايدة على أن سياسة ترامب تفشل مع انتشار تصريحاته الخالية من الحقائق.

ونشرت الصحيفة فيديو يظهر تصريحات مختلفة لترامب، اعتبرت أنها "كاذبة ومضللة".

وقالت: إن هناك 94 زعمًا بأن الإدارة الأمريكية بدأت ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك، مضيفة أن الجدار لم يبدأ بناؤه، وأن الكونغرس صادق على 1.6 مليار دولار، لبناء سياج جديد يغطي جزءًا من الجدار، وليس الجدار الذي وعد به ترامب.

ولفتت إلى أن ترامب أدلى بألف و130 تصريحًا كاذبًا أو مضللًا حول الهجرة منذ توليه منصبه.

كما نقلت تصريحًا لترامب يقول فيه إن اقتصاد الولايات المتحدة هو الأفضل في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أنه قدم 110 مزاعم بهذا الشأن.

وقالت إن اقتصاد البلاد يسير بشكل جيد، لكن لا يمكنه أن يتخطى اقتصاد البلاد في نهاية التسعينيات أو حتى في أجزاء من أربعينيات أو ستينيات أو ثمانينيات القرن الماضي، وفق بيانات رئيسية.

واستطردت: أن ترامب أدلى بـ768 تصريحًا كاذبًا أو مضللًا حول الاقتصاد منذ توليه منصبه، منوهة بأن الرئيس الأمريكي له 124 ادعاءً بأن الولايات المتحدة تخسر مليارات الدولارات بسبب العجز التجاري، موضحة أنه لا يمكن قياس الربح أو الخسارة بهذا الشكل.

ولفتت إلى أن ترامب قدم 125 ادعاءً كاذبًا هذا العام عندما يقول إنه حقق أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ، مؤكدة أنه ليس أكبر وإنما ثامن أكبر تخفيض ضريبي.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى تصريحات ترامب بشأن اتهامات تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، حيث رفضها، رغم أن الاستخبارات الأمريكية ووزارة العدل ولجنتي الاستخبارات في الكونجرس جميعهم متفقون على أن روسيا تدخلت في الانتخابات.

وقالت إن ترامب له 600 زعم "كاذب أو مضلل" حول التحقيق بشأن تدخل روسيا منذ توليه منصبه.

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