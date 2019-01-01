وزير الشباب والرياضة يلتقي رؤساء أندية بورسعيد

01 يناير 2019 - 05:21 م

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة، ورؤساء الأندية ببورسعيد، لبحث مشكلات الأندية، تمهيدًا لتلبية احتياجات الأندية ومراكز الشباب بما يعود بالنفع على أبناء بورسعيد ورفعه اسم النادي المصري قلعة الرياضة البورسعيدية.

حيث التقى رؤساء أندية "الفنار، بورسعيد، المريخ، هواة الصيد ببور فؤاد، التجديف"، ورؤساء مجالس إدارة مراكز شباب "بورسعيد، العاشر من رمضان ببورفؤاد، المدينة، بور فؤاد".

يأتي هذا في إطار دور وزارة الشباب والرياضة، في التواصل مع كافة المؤسسات والهيئات الرياضية، وتقديم جميع انواع الدعم سواء كان لوجستيا او ماديا، وكذلك تطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضية.

وقد أكد الدكتور أشرف صبحي، على دعمه الكامل لاندية بورسعيد، متعهد بان الايام القليلة القادمة ستشهد العديد من الاجراءات التي ستكون مرضية لجماهير بورسعيد، موضحا مساهمته في استكمال اي ملاحظات تعتبر عائق لممارسة الأنشطة الرياضية ببورسعيد.

وفي المقابل أثنى كل من محمود حسين عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الشباب والرياضة، وكذلك رؤساء أندية بورسعيد، على جهود وزير الشباب والرياضة ، في تطوير المنظومة الرياضية في محافظة بورسعيد، مؤكدين على ان الفترة المقبلة سوف تشهد إستقرارا رياضيا يتناسب مع جماهير وشعب بورسعيد.