» إعدام 15 ألف كلب ضال فى الدقهلية

01 يناير 2019 - 05:21 م

قال الدكتور عبدالمنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، إنه تم إعدام 15 ألفا و270 كلبا ضالا في المحافظة خلال 2018.

وتعرض 3 مواطنين للإصابة اليوم بعقر كلب ضال بقرية كفر الجنينة، وتم نقلهم لمستشفى نبروة المركزى، وتم تحويل حالتين منهم لمستشفى حميات نبروة لاستكمال العلاج.

وشكل الدكتور عبدالمنعم لجنة بالاشتراك مع مركز شرطة نبروة، وتم إعدام 27 كلبا ضالا من بينها الكلب المتسبب في إصابة المواطنين الثلاثة.

وأضاف أن العقر ينتج عنه الإصابة بمرض "السعار" وهو من الأمراض الخطيرة إذا تأخر التعامل معها بالمصل، وأن التعامل مع الكلاب الضالة يتم بشكل مستمر، ويصل معدل الإعدام لـ"2000" كلب ضال شهريا، وفقا للشكاوى وتجمع الكلاب الضالة على تجمعات القمامة.

وكان مستشفى نبروة المركزى استقبل "يوسف. م. ج"، 6 سنوات، و"محمد. م. ج" 3 سنوات، و"ألفت. أ. ع" 50 عامًا، وجميعهم مقيمون قرية كفر الجنينة مركز نبروة مصابين بعقر كلب.