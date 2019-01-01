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رسالة مؤثرة من خطيبة «خاشقجي» له بمناسبة العام الجديد

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وكالات

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وجهت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، رسالة له بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

وكتبت جنكيز، على حساب منسوب لها على "تويتر": "كل عام وأنتم بخير.. كل عام وأنت وشهداء الحرية بخير.. فليشملك الله برحمته ويجعل الجنة مثواك". وقامت جنكيز بإرفاق صورة لجمال خاشقجي ومعها شمعة مشتعلة".

علنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.


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