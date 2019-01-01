إغلاق جميع المقاهي المُزعجة..«حتى لو مُرخصة»

01 يناير 2019 - 05:32 م

وجه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، رؤساء الوحدات المحلية بإغلاق جميع المقاهي والمحلات التي تسبب ضوضاء وتزعج المواطنين حتى ولو كانت مرخصة.

وقال المحافظ «لا يصح أن تترك الوحدات المحلية المحلات والمقاهي المقلقه للراحة والتي تعد مصدر شكوى دائمة من المواطنين تعمل أمام أعين الجميع دون ترخيص، وحتى لو كانت مرخصه دون اتباع الاشتراطات البيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية وعدم إزعاج المواطنين وإلا يتم اغلاقها فورا».

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقد اليوم وتم خلاله بحث عدد من المشكلات التي تقدم بها المواطنين وفي مقدمتها مشكلات المواطنين المجاورين للمقاهي.

وقرر «شاروبيم» غلق اثنتين من المقاهي بقريتي «ميت محسن» التابعة لمركز ميت غمر، و«أويش الحجر» بمركز المنصورة، وذلك لعدم وجود تراخيص وتسببهما في إزعاج المواطنين في المنطقه التي توجد بها.

وكلف المحافظ رئيسا مركزي ميت غمر والمنصورة بسرعه التنسيق مع إدارة البيئة والأمن الصناعي بمديريه القوى العامله لاتخاذ الإجراءات القانونيه والإدارية لغلق المقهيين.

وأضاف خلال اللقاء، أنه على جميع الأجهزة العامله بالمحافظه المرور الدوري على مثل هذه المنشآت للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة للصحة والسلامة المهنية واشتراطات البيئة، وقال«سوف نحاسب كل من يتغاضى عن هذه المخالفات إذا تأكدنا أنه يعلم بوجودها» .

وأضاف «لا أحد فوق المحاسبة ونعمل جميعا على تطوير الأداء في كل المصالح الحكومية العاملة بمحافظة الدقهلية من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء المعنيين والذين نجد منهم كل التعاون من اجل رفع مستوى الأداء» .