» قتل مصريين تعزيرًا بالسعودية

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السعودية

قتل

مخدرات

مصريين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، عن تنفيذ حكم «القتل تعزيرا» على مصريين اثنين، في منطقة تبوك، شمال غرب المملكة، بعد إدانتهما في قضية تهريب مخدرات.

وأوضحت الداخلية السعودية، في بيان بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه تم القبض على عطيوي فراج عطية سليمان وصبحي عودة جميع، مصريي الجنسية، عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الأمفيتامين المحظورة والحشيش والأفيون المخدرين عن طريق البحر.

وأضاف بينا الداخلية أن «التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعا والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا».

وأشار البيان إلى أن الإعلان عن تنفيذ الحكم يأتي «ليؤكد للعموم حرص الحكومة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره».


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