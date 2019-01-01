مصر ترحب بعودة سوريا لمكانتها الطبيعية

01 يناير 2019 - 06:27 م

من جديد عادت سياسة الحوار داخل أروقة الملف السوري، ولكن هذه المرة على أرض الواقع حيث افتتحت دولتا الإمارات والبحرين سفارتيهما داخل العاصمة السورية دمشق، وهو إشارة إلى عودة الملف إلى طاولة الحوار السياسي بعيدًا عن الحرب والرصاص، ففى الوقت الذى لن يعود فيه السفير المصرى لسوريا حتى الآن، وهو ما فسره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، قائلا: "إن ذلك يعود إلى عودة الأوضاع إلى نصابها الصحيح خلال الفترة القادمة".

وأضاف "حافظ" خلال تصريحاته لـ«المصريون»، أن السفارة المصرية تعمل فى دمشق بدون سفير وهو ما يكشف عن توتر العلاقات بين البلدين.

وتابع: "الإمارات فتحت سفارتها بسوريا، ولكن مصر لديها سفارة ولا ينطبق عليها مثل تلك البلاد الأخرى"، موضحًا أن الإمارات كانت قد أغلقت سفارتها فوضعها لم يكن مثلنا.

وعن موقف مصر من سوريا، قال المتحدث مصر تتعامل مع الملف السورى من منطلق التعامل مع الأطر السياسية من أجل حل الصراع السورى سلميًا وإيجاد حل سياسي؛ فنحن نعلم أنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة ونحن نتعامل فى الأطر السياسية بهذا الشكل.

وأردف نرحب بعودة سوريا للصف العربى، ولكن عندما تتحقق التسوية السياسية المنشودة داخل المجتمع السياسي وتحقق إرادة الشعب السوري، مضيفًا: نحن ندعم الشعب السوري ونأمل في استعادة أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وعن ربط عودة مصر إلى الملف السورى بوجود أو رحيل "بشار" عن الحكم قال: "نحن ليس لنا دخل في ذلك فالشعب هو من يحدد ويخرج التسوية الحقيقية له، فمثلا من الممكن وجود مرحلة انتقالية ومن الممكن وجود انتخابات ويفوز أو يخسر بشار أو من خلال اللجنة الدستورية التي ستقرر مستقبل خارطة الطريق فهذا بأكمله في يد الشعب السوري ومَن يمثلهم، فنحن نرغب في الحل التفاوضي وعدم الذهاب للعنف مرة أخرى".

واختتم حديثه بقوله: الصراع القائم الآن هو كيفية التسوية وليس كثرة الصراعات، ومن هنا نكون قادرين على دخولها للصف العربي ونرحب بذلك بالطبع، فسوريا جزء من العالم العربي ونرغب في استعادة وجودها ضمن الحقيبة العربية.

وفي السياق نفسه، علق الدكتور مصطفى كامل، أستاذ السياسة بجامعة القاهرة، قائلًا إن الحكومة المصرية يجب أن تأخذ الجدوى لاستعادة سوريا مكانها الطبيعي بين صفوف العرب، بدءًا من فتح السفارات.

وتابع: مصر عليها دور كبير، نظرًا لما تتمتع به من ثقل وثقة بين صفوف الدول العربية، حتى تعود سوريا كما كانت خاصة بعد الهدوء الأخير الذي حدث بسوريا وكان لمصر دور كبير به.

وأضاف: سوريا الآن تحارب من قبل تركيا وإيران فلا بد من السيطرة على هاتين الدولتين وعدم العبث بالأراضي السورية.