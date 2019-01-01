للمرة الثانية.. شيخ الأزهر شخصية عام 2018

01 يناير 2019 - 06:32 م

تصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف استطلاع "المصريون" في الشخصية الأكثر تأثيرًا في مصر خلال عام 2018، بنسبة تفوق الـ85%، متفوقًا على كل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.





وفي العام الماضي حصل شيخ الأزهر، على نسبة 53% فى الشخصيات، خلال استطلاع أجراه موقع "المصريون" عن الأكثر تأثيرًا عام 2017.

وفي استطلاع أهم حدث خلال عام 2018، تصدر حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، والذي أبدى 64% من متابعي "المصريون"، اهتمامهم بالحادث، فيما حل بعده حادث نقل السفارة الأمريكية للقدس ثانيًا بنسبة 25%.





ورأى 33% من القراء أن الإعلامي محمود سعد، أفضل إعلامي في مصر عام 2018، يليه شريف عامر بنسبة 30%، فيما حل وائل الإبراشي ثالثًا بنسبة 19%، وجاء أسامة كمال في المركز الثالث بنسبة 14%، بينما تذيل عمرو أديب بنسبة 4%.





أم أفضل لاعب في مصر فاز نجم النادي الأهلي وليد سليمان بنسبة 75% بفارق كبير عن محمود علاء لاعب نادي الزمالك الذي حصل على 11%، فيما حصل البرازيلي كينو لاعب بيراميدز على 9%، وحسام باولو على4%.







وجاءت الإعلامية منى الشاذلي كأفضل إعلامية بنسبة 31%، يليها بفارق قليل إسعاد يونس بنسبة 30%، ثم منى عراقي 22%، وإيمان الحصري 14%، وجاءت لميس الحديدي في ذيل القائمة بنسبة4%.





وفي استطلاع أفضل إعلامي رياضي تصدر سيف زاهر بنسبة 29%، يليه إبراهيم عبدالجواد بنسبة 28%، ثم أحمد عفيفي بنسبة 24%، وأحمد شوبير بنسبة 12%، ومدحت شلبي حصل على 7% من أصوات القراء.



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