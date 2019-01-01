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فرج عامر: الأهلي والزمالك لم يتقدما بطلب لشراء ياسر إبراهيم

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الزمالك

الاهلى

فرج عامر

ياسر ابراهيم

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة، وصول أي عروض رسمية سواء سواء من النادي الأهلي أو من نادي الزمالك لشراء اللاعب ياسر إبراهيم.

وقال عامر، خلال بيان له اطلعت "المصريون" عل نسخة منه: "لم يتقدم الأهلي أو الزمالك بعرض لشراء ياسر إبراهيم، وليس من المنطقي الاتصال باللاعب من شخصية محترمة قبل لقاء الفريقين وطبعا لا أتخيل أن يحد ث ذلك".

وأضاف: "أي نادٍ يرغب في شرائه باب النادي مفتوح وفي انتظار مخاطبات رسمية تتواكب مع أهمية اللاعب ومستواه ومع مكانة نادي سموحة".


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