» بلاغ للنائب العام ضد «برهامي»

01 يناير 2019 - 08:24 م

تقدمت نادية هنري، عضوة مجلس النواب، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية تتهمه بالتحريض على إهدار دم المسيحيين.

وقالت هنري، في بلاغها إن المتشددين يأخذون بفتاوى برهامي وإهدار دم المسيحيين، محملة إياه مسئولية هذه الفتاوى.

وقالت هنري ، في بيان لها أطلعت "المصريون" على نسخة منه :"إزاء الفتاوى التكفيرية التي يطلقها أمراء الفتنة وحطب التعصب وإثارة التشتت وزعزعة الوحدة الوطنية فهم بمثابة الوقود الذي يعتمد عليه المتشددون لمبرر للعمليات الإرهابية والتي يتم فيها قتل الأقباط ومنعهم من حقهم في العبادة والصلاة .

وأضافت: "وإزاء الفتوى التي صدرت بتاريخ 30 / 12 / 2018 على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على حساب الدكتور / ياسر برهامى في إجابة عن سؤال هل يجوز تهنئة غير المسلمين في أعيادهم؟ وما القول في الذين يدعون أن التهنئة من البر لهم؟ فأجاب بأن أعياد المشركين تتضمن تعظيمًا لعقائدهم الكفرية: كميلاد الرب وموته وصلبه -والعياذ بالله، فتهنئتهم بها أشر مِن التهنئة على الزنا وشرب الخمر، وأقل أحوالها التشبه بهم"..

وأوضحت انها تقدمت ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 18128 عرائض النائب العام بتاريخ أمس 31 /12/2018 تتهمه فيه باقترافه جريمة إثارة الفتنة وتحقير وازدراء احد الأديان السماوية وتشبيه المنتمين له بالكفر وبتحريم تهنئتهم بأعيادهم مما أدي لاتخاذ المتشددين لذلك ذريعة لإهدار الدم وترويع الآمنين والإضرار بالوحدة الوطنية وترابط كافة طوائف الشعب على أرض المحروسة والمنصوص عليه بالمادة 98/والمادة 160، 161من قانون العقوبات .

وذلك للتحقيق معه واتخاذ اللازم قانونا ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية لما قام به من جرائم تؤدي إلى إثارة الفتنة وتكدير الأمن والسلم العام ويعرض المسيحيين لعمليات إرهابية أثناء أداء صلواتهم وكذا منع المسلمين من تهنئة المسيحيين فى اعيادهم وذلك طبقا لنصوص المواد 98/و والمادة 176من قانون العقوبات.