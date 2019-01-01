» الرئيس الأمريكي يهدد المصابين بـ«متلازمة ترامب»

01 يناير 2019 - 08:45 م

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة للأمريكيين بمناسبة العام الجديد، قال فيها إنه سيكون عاما رائعا لمن لا يعانون من متلازمة "عداء ترامب".

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الثلاثاء 1 يناير الجاري: "عام سعيد على الجميع، بمن فيهم الكارهين، ووسائل الإعلام المزيفة".

وأضاف: "سيكون 2019 عاما رائعا على أولئك الذين لا يعانون من الإصابة بمتلازمة عداء ترامب".

وطالب ترامب الأمريكيين بأن يكونوا هادئين وأن يستمتعوا بما هو مقبل، مضيفا: "أشياء عظيمة تحدث في دولتنا".

ويواجه ترامب انتقادات حادة بسبب أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية، التي تسبب فيها إصراره على وضع بند يتعلق بتمويل إنشاء جدار حدودي مع المكسيك، وهو الاقتراح، الذي يرفض الديمقراطيون الموافقة عليه داخل مجلس الشيوخ، الذي يمثلون فيه نسبة الأغلبية".