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تجاه إسرائيل..

بومبيو: انسحابنا من سوريا لا يؤثر على التزاماتنا

عرب وعالم

بومبيو نتنياهو
بومبيو نتنياهو

المصريون ووكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن قرار سحب قوات بلاده من سوريا لا يؤثر على التزامات واشنطن تجاه إسرائيل.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البرازيل، على هامش حضورهما حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
وأضاف بومبيو: "التزام واشنطن تجاه استقرار الشرق الأوسط وإسرائيل لم يطرأ عليه أي تغيير منذ اتخاذ قرار الانسحاب (من سوريا)".
وتابع: "سنواصل حملاتنا للتصدي (لتنظيم) داعش والعدوان الإيراني".
وكان نتنياهو قد صرح لوسائل إعلام قبل لقائه بومبيو في العاصمة البرازيلية، بأنه سيناقش معه ضرورة أن يكون الانسحاب الأمريكي من سوريا تدريجيا.
والسبت الماضي، قال السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إعادة تقييم خططه بشأن الانسحاب الفوري من سوريا بطريقة ذكية وبطيئة.
وأضاف غراهام في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض، عقب اجتماع مع ترامب: "الرئيس ما زال ملتزما بسحب القوات الأمريكية من سوريا، لكن ذلك سيكون بطريقة ذكية وأكثر بطئا"، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.


جاء ذلك بعد أن أعلن ترامب في وقت سابق من الشهر الماضي، قرار سحب كامل للقوات الأمريكية من سوريا، معتبرا أن هدف هزيمة "داعش" قد تحقق.

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