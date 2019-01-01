ألمانيا.. 4 جرحى في عملية دهس ليلة رأس السنة

01 يناير 2019 - 10:40 م

أصيب 4 أشخاص بجروح حالة أحدهم خطيرة، في حادثة دهس قام بها مواطن ألماني ضد أجانب خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، في مدينة بوتروب بولاية شمال الراين ـ وستفاليا.



وقال وزير داخلية الولاية هيربيرت راول في تصريحات صحفية، إنه ينبغي أخذ الحادثة على محمل الجد.



وأضاف ان "المهاجم كان ينوي قتل الأجانب".



وتحدثت تقارير إعلامية عن أن المهاجم الألماني البالغ من العمر 50 عاما، سار بمركبته في ميدان برلين ببوتروب باتجاه مهاجرين سوريين وأفغان، وتسبب بإصابة 4 أشخاص حالة أحدهم حرجة.

