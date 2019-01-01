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بريطانيا: استجواب المشتبه به في هجوم مانشستر "الإرهابي"

عرب وعالم

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

المصريون ووكالات

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أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، أنها بدأت استجواب المشتبه به في حادث الطعن الذي وقع في محطة فيكتوريا للقطارات بمدينة مانشستر ليلة رأس السنة.
وقال روس جاكسون مساعد قائد شرطة المدينة، إن الشرطة تقوم أيضا بتفتيش منزل الرجل الذي اعتقلته بعد الهجوم، للبحث عن أي أدلة تساعدها في التحقيق، بحسب ما نقلت وكالة أنباء أسوشييتد برس.
وسبق أن أعلن قائد الشرطة إيان هوبكنز، أن مسؤولي مكافحة الإرهاب يتعاملون مع الهجوم على أنه "إرهابي".
ووقع الهجوم ليل الاثنين بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد.
وأفادت الشرطة بأن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص (امرأة ورجل وشرطي).
واعتقلت الشرطة المهاجم، وهو رجل يبلغ من العمر 25 عاما، من دون الكشف عن هويته.
وكانت السلطات قد أغلقت المحطة عقب الهجوم مباشرة لفترة قصيرة، قبل أن تعيد فتحها إثر السيطرة على الموقف.

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