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حقيقة عدم صرف مستحقات العاملين بالأوقاف

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المصريون ووكالات

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر من أنباء عن عدم صرف مستحقات العاملين بوزارة الأوقاف.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم تأخر صرف مستحقات العاملين بالوزارة، مُشددةً على انتظام صرف رواتب ومستحقات جميع العاملين بما في ذلك الحوافز والعلاوات المخصصة.
وأشارت إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين العاملين بالوزارة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحسين دخل جميع العاملين بها من الأئمة وغيرهم من الإداريين والعمال وجميع المنتسبين إليها من خلال دراسة مشروع الأجر المكمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، كما تعمل على تطوير قدرات العاملين بالوزارة من خلال التأهيل والتدريب المستمر باستخدام البرامج التدريبية.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

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