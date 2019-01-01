» "الجمارك" تكشف عن أسعار العملات الأجنبية

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المصريون ووكالات

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أسعار العملات الأجنبية في البنوك

أعلنت مصلحة الجمارك، الثلاثاء، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من الثلاثاء وحتى نهاية يناير الجاري.
وأوضحت الجمارك -في بيان الثلاثاء- أنه تم تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:
دولار أمريكي 16
يورو 3040ر18
جنيه إسترليني 8454ر20
دولار كندي 7389ر11
كرون دنمركي 4522ر2
كرون نرويجي 8371ر1
كرون سويدي 7850ر1
فرنك سويسري 2585ر16
100 ين ياباني  5112ر14
ريال سعودي 2652ر4
دينار كويتي 7619ر52
درهم إماراتي 3567ر4
دولار إسترالي 2736ر11
دينار بحريني 4449ر42
ريال عماني 5812ر41
ريال قطري 3950ر4
دينار أردني 5607ر22
يوان صيني 3272ر2

وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي 97ر17 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف مفروشات والأحذية الرياضية.

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