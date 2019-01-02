» الغاز الطبيعي سيكون البديل الأمثل للسولار.. لهذا السبب

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أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، "إنه تم تحقيق إنجاز كبير داخل قطاع البترول خلال عام 2018، حيث حققنا الاكتفاء الذاتي، ونجحنا في الوصول إلى تغطية كافه احتياجاتنا من الغاز الطبيعى في جميع الأنشطة الصناعية والاستهلاك المنزلى".
وأوضح "يوسف"، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" ، المذاع عبر فضائية "سي بي سي" ، أن ما تم إنفاقه على أبحاث الاستكشافات والإنتاج بلغت 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن العام الحالي سيشهد تحقيق طفرة إنتاجية، وسيتم استخدام الغاز في كثير من الصناعات.
وتابع: "هناك اتجاه باستبدال الغاز الطبيعى بالمواد البترولية التى يتم استيرادها من الخارج، وسيكون بديلا للبنزين بتحويل السيارات للغاز الطبيعى".
ولفت إلى أنه فى حالة رفع الدعم نهائياً عن المواد البترولية، سيصبح الغاز الطبيعى الوقود الأمثل والأقل سعراً، والأنسب للمواطن المحدود الدخل.


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