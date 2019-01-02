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تامر أمين وسما المصري

تعليق صادم من "أمين" علي حملة الكالسون لـ سما المصري

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تعليق صادم من "أمين" علي حملة الكالسون لـ سما المصري

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تامر أمين وسما المصري
تامر أمين وسما المصري

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي تامر أمين، على حملة الكالسون التي تبرعت بها الفنانة سما المصري، بمناسبة حلول العام الجديد 2019
وأوضح "أمين"، خلال حلقة من برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إنه سيمدح شخص معين، لم يكن يتصور في يومًا من الأيام أنه سيمدحه ولو بكلمة واحدة، مؤكدًا على أنه لا ينتقد أشخاصًا بعينهم وإنما ينتقد أفعال، ولذلك سيمدح ذلك الشخص السيء طالما بدر عنه فعلاً جيدًا، مُعلقًا بطريقة ساخرة: “تخيلوا إن أنا همدح، همدح، مش طالعة على لساني.. همدح سما المصري”.
وأضاف "أمين" أن سبب مدحه "المصري" يرجع إلى توزيعها "كلاسين" على المحتاجين في الشارع وهي مرتدية زي “بابا نويل” ضمن المبادرة التي أطلقتها تحت مسمى “هدفيهم من البرد” أمس الإثنين.
وتابع "أمين": "برافو عليكي يا سما، أنا العبد الفقير إلى الله تامر أمين بكامل قوايا العقلية وأشهد أمامكم إن أنا لسة ما هفتش ولا ضربت، بقولكم على الهواء برافو على سما المصري الحركة دي".
ولفت إلى أن ما فعلته "المصري" أعجبه، لأنها شخصية عامة قررت النزول إلى الشارع لمساعدة الناس في رأس السنة برسم البهجة على وجوههم بمنحهم هدية، مُعلقًا: “بس هو سؤال يا سما، هو لازم كلاسين؟، لازم حاجة جوة والسلام حاجة تحت؟، يعني مينفعش تديهم كوفية أو بلوفر أو جاكت؟ لازم تحت وخلاص؟!”.


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