» تعليق ناري لـ "أبو تريكة" على كأس أمم آسيا

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أبو تريكة
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أبوتريكة يهنئ نجم الاسكواش

أعرب النجم المصري محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي المصري لكرة القدم ومنتخب مصر السابق عن اعتقاده أن فوز أي منتخب عربي من المنتخبات الـ11 التي ستشارك في النسخة القادمة من بطولة كأس آسيا 2019 التي تقام بالامارات خلال الفترة من 5 يناير وحتى الأول من فبراير بالبطولة سيكون انجازا بكل المقاييس، في ظل صعوبة المنافسة وقوة منتخبات شرق القارة.
ويرى أبوتريكة أن إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا بالتحديد هم الأقرب لحصد لقب بطولة كأس آسيا، متمنيا أن "يحالف التوفيق أي من المنتخبات العربية ويظهر الجميع بصورة مشرفة خاصة منتخب فلسطين الذي يستحق الدعم من الجميع ويجب ألا يحملهم أحد فوق طاقتهم بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الأشقاء".
وقال أبوتريكة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء : "بالنسبة للمنتخبات التي لها باع وامكانيات كبيرة مثل قطر والسعودية والإمارات والعراق لا تكفيهم المشاركة المشرفة على الاطلاق، ولكنهم مطالبين بتقديم صورة مميزة، والوصول لأبعد مرحلة في البطولة".
وأوضح أبوتريكة أن الفارق كبير جدا بين منتخبات أستراليا وإيران وكوريا الجنوبية مع المنتخبات العربية من ناحية التنظيم واللياقة البدنية والجاهزية، قائلا "شخصيا أرى أنهم يسبقونا بسنة أو سنتين كاملتين، والمشكلة أن البطولات المجمعة غير التصفيات، ففيها التركيز يكون أعلى، والتحضير يكون مختلفا تماما وهو ما يصعب المهمة في البطولة، وعلى الرغم من ذلك يجب أن تكون لدى منتخباتنا الثقة لمجاراة هذه الفرق، خاصة منتخبات قطر والسعودية والإمارات لأن لديهم الإمكانيات ولاعبين جيدين ومدربين أيضا على أعلى مستوى".

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