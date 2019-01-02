موسى: "اللى حصل ليلة رأس السنة حاجة تكسف"

02 يناير 2019 - 10:34 ص

استنكر الإعلامي أحمد موسى، عدم إضاءة الأهرامات أول أمس الإثنين، احتفالا برأس السنة، قائلاً: "التواجد في الإعلام الدولي حقنا، إضاءة الأهرامات تتكلف 7 آلاف جنيه".

وأضاف"موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "معرفناش ننور الأهرامات بـ 7 آلاف جنيه، وما حدث أمر يكسف، فالإعلام الدولي لم يتداول لقطة احتفال واحدة من مصر".

وتابع الإعلامي: "المسئولون في وزارة الآثار رفضوا إضاءة الأهرامات"، متسائلا: "من المسئول عن هذا القرار، كيف لم تحدث احتفالات ببرج القاهرة والأقصر ".