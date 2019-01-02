  • الأربعاء 02 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:27 ص
بحث متقدم
إعادة تشغيل مطار إسرائيلي بعد توقفه بسبب صواريخ "القسام"

مطار جديد لإسرائيل قرب البحر الأحمر

بالصور.. ضحايا وخراب خلفها حريق هائل بمجمع صناعي بالهند

حريق هائل بـ5 مصانع بشبرا الخيمة

مفاجأة عن عدد المتزوجين بين 10 إلي 17 عاما

مفاجأة عن عدد المتزوجين بين 10 إلى 17 عاما

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة للشباب: "نفسي أساعدكم بس مش قادر"

رئيس المخابرات الإسرائيلية : حدث مهم في سوريا

رئيس المخابرات الإسرائيلية: حدث مهم في سوريا

السعيد بعد مطالبتي بالتطبيع: وصلني تهديد بالقتل

السعيد بعد مطالبتى بالتطبيع: "وصلني تهديد بالقتل"

بدراوي

بدراوي لمهاجميه: لو تمت أذيتي سأعلن ذلك على الملأ

إعلامي تونسي شهيرللسودانين: اوعوا تكونوا سوريا واليمن

إعلامي تونسي شهير للسودانيين: "اوعوا تكونوا سوريا واليمن"

دولار

أسعار الدولار فى البنوك

الجاني

جيران طبيبة كفر الشيخ يكشفون مفاجآت غريبة عن زوجها القاتل

مفاجأة عن عدد المتزوجين بين 10 إلى 17 عاما

الصفحة الأخيرة

مفاجأة عن عدد المتزوجين بين 10 إلي 17 عاما
مفاجأة عن عدد المتزوجين بين 10 إلي 17 عاما

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعرف على عدد «المنتقبات» فى مصر

#

الأردن يعلن الطوارئ القصوى وإسرائيل تدفع بطائرات إنقاذ

#

ارتفاع عدد ضحايا السيول في نيكاراجوا إلى 17 قتيلًا

#

الأسرار الممنوعة فى ملف الإرهابيين الأجانب داخل سيناء (2)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد حالات الزواج المبكر فيما بين عامي 10- 17 عاما.

ووفقا لدراسة حول الزواج المبكر في مصر ضمن سلسلة من الدراسات التحليلية التي تضمنتها المجلة نصف السنوية "السكان- بحوث ودراسات"، تبين أن عدد من سبق لهم الزواج في سن (10-17 سنة) يبلغ 117220 فردا بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية وذلك وفقًا لتعداد 2017.

وأوضحت الدراسة أن أحد أهم الأسباب الرئيسية للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر خاصة بين الفتيات بنسبة 25%.

 وأشارت أيضًا إلى ارتفاع نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية حيث تبلغ حوالى 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم مرتفعة أيضا حيث تبلغ 36% .

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار الزواج المبكر في الفئة العمرية (10-17 سنة) وأهم الأسباب التي تؤدى إليه وآثاره في عام 2017.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الجمعة.. "شلبي" معلقا على مباراة الأهلي وبيراميدز
» الزمالك بدون راحة استعدادًا للاتحاد السكندري
» أغرب دعوى طلاق: مراتي بتخبي الموز من ابني وتاكله تحت السفرة
» فنان شهير يحيي حفلات رأس السنة بعد وفاة شقيقه بساعات
» عم طبيبة كفر الشيخ يكشف مفاجأة مدوية عن المتهم
» صلى الظهر مع الضحية ثم اصطحبه لمنزله وقتله
» أزمة بسبب ظهور شابين مع ياسمين صبري .. ومفاجأة تحسم الأمر
» فنان شهير: لهذه الأسباب حاولت منع نجلي من التمثيل بكل الطرق
» تعليق ناري لـ "أبو تريكة" على كأس أمم آسيا
» استطلاع "المصريون".. شيخ الأزهر شخصية عام 2018
» الغاز الطبيعي سيكون البديل الأمثل للسولار.. لهذا السبب

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني