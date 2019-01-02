» أول فيديو لـ "إليسا" خلال جرعات "الكيماوى"

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إليسا،
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إيمان هاني

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نشرت النجمة اللبنانية إليسا، مقطع فيديو لها خلال مرحلة علاجها من سرطان الثدي، حيث ظهرت من خلاله وهي على سرير المرض خلال تلقيها جرعات العلاج الكيماوي.

وحاولت إليسا في مقطع الفيديو جاهدة أن تتكلم بينما تضع جهاز التنفس على أنفها، حيث بدت في حالة إعياء وإن كانت تريد إظهار قوتها وتفاؤلها، وانتشر المقطع بسرعة شديدة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

 المقطع القصير المتداول بقوة لم يكن إلا جزءا قصيرا من كليب "شمس العيد" الذي أطلقته "ملكة الإحساس" مؤخراً تزامناً مع احتفالات رأس السنة 2019، لتوجه من خلاله رسالة صريحة لجمهورها بالاستمتاع بالحياة وعدم التفكير في مخاطر المستقبل، حيث تضمن الكليب بعض اللقطات من حفلاتها التي تلت علاجها الكيماوي مباشرة لتبين لجمهورها كيف كانت تحرص على التفاؤل والأمل رغم كل ما مرت به.

شاهد الفيديو..



 

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