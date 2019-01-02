بالصور.. أكبر قافلة للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون

02 يناير 2019 - 12:20 م

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عن إطلاق قافلة موسعة الجمعة المقبلة، ولأول مرة الجمع بين حملتي "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون، و"عنيك في عنينا" للكشف عن مسببات العمى لخدمة أهالينا غير القادرين بالفيوم.

صرح مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، بأنه سيتم إطلاق قافلة كبري بقرية قلهانة بالفيوم، حيث سيتم الكشف على الأشخاص البالغين ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن مسببات العمى، وبالتوازي سيتم إطلاق قافلة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون لأطفال القرية والقرى المحيطة بالمجان بالتعاون مع المصرف المتحد من خلال إدارة "إيثار" للمسئولية المجتمعية والتي تشارك بفاعلية في تنمية المجتمع.

وأضاف زمزم أن هذه الفاعلية تأتي بمشاركة اتحاد البنوك المصرية، حيث سيتواجد عدد كبير من موظفي البنوك المصرية للمشاركة في الحملة، وهذا يؤكد التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي الذي أثبت نجاحه علي مر السنين ودعمه لباقي القطاعات المجتمعية.

وأشاد زمزم بدور رئاسة مجلس الوزراء في دعم مبادرة عنيك في عنينا والتي استطاعت الكشف علي مسببات العمى لـ100 ألف مواطن مصري في 16 محافظة بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، وأيضًا بدور وزارة التربية والتعليم التي دعمت بكل قوة مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون في مدارس مصر بالتعاون مع المصرف المتحد والتي كشفت على 10 ألاف تليمذ بالمدارس ، مشيرا إلى استمرار المبادرتين خلال العام الجديد وأن مؤسسة صناع الخير تستهدف التوسع من خلال التعاون مع كافة الشركات والبنوك لتشمل كل محافظات الجمهورية.