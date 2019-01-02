30 فنانًا تشكيليًا يواصلون الإبداع فى "ملتقى شرم الشيخ الدولى للفنون"

02 يناير 2019 - 12:33 م

يواصل 30 فنانًا تشكيليًا عالميًا من أمهر وأشهر الفنانين التشكيليين تألقهم وإبداعهم فى ملتقى شرم الشيخ الدولى للفنون، والذى يُقام خلال الفترة من 26 ديسمبر الجارى إلى 4 يناير، احتفالًا بالعام الجديد.

ورسم الفنانون المشاركون فى الملتقى عدد كبير من اللوحات المميزة، بالإضافة إلى ورش النحت المُقامة، فى أحدى فنادى شرم الشيخ.

ولأول مرة يجتمع مشاهير الفن التشكيلى المعاصر فى ملتقى عالمى يصاحبه وورش فنية رائعة القيمة التشكيلية، يشارك فيها الفنان الكبير محمد عبلة والدكتور الفنان النحات الكبير صلاح حماد والفنان الدكتور مصطفى عيسي والدكتور محمد أبو النجا والفنان محمد طلعت والفنان العالمى سيروان بران والفنانة كرستين عبلة من سويسرا والفنانة كاتى من المجر والفنان رنيم صباغ من كندا والنحاتين عمر طوسون وسارة قاسم ويسرا حفض والفنان الكبير تيسير بركات من فلسطين والفنان وائل نور والفنان طارق مأمون والفنان مهاب عبد الغفار والفنان والمصور الفوتوغرافي الكبير عبد الرحيم العرجان، والفنان محمد عبد الهادى.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم الملتقى، إن كل هؤلاء الفنانين والفنانات يجتمعون فى جو فنى احتفالى يضم ورش للنحت والرسم على ألواح "السيرف بورد" واللوحات التشكيلية المختلفة، لتجميل مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يقام المعرض الختامى يوم 3 يناير المقبل لعرض نتاج أعمالهم العالمية على السائحين بمدينة شرم الشيخ، كما تم عمل برنامجًا سياحيًا ترفيهيًا للفنانين التشكيليين المشاركين فى الملتقى، كما من المقرر أن يتم عمل مجسمًا لونيًا واحدًا يشارك فيه الجميع بعنوان "عام جديد بسلام للعالم".