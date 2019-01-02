"لبنان".. الخاسر الأكبر فى قطار إسرائيل - الخليج

02 يناير 2019 - 02:34 م

نشرت وكالة "شينخوا" الصينية أن خطة إسرائيل لإعادة إحياء سكة حديد الحجاز التي تصل أوروبا بالخليج وإسرائيل ستؤثر سلبًا على لبنان.

وبحسب ما نقلت الوكالة عن هلال خشان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية فقد أكد: "أن بيروت فقدت الكثير من دورها كمركز اقتصادي ومصرفي إقليمي، وعندما تنتهي أعمال هذه السكة، سيختفي دور بيروت كمرفأ أيضًا"، باعتبار أن نقل البضائع عبر سكة الحديد أسهل وأسرع بمقارنة نقلها برا.

وذكرت أيضًا تصريحات وزير الاستخبارات والنقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي أكد فيها مساعي إسرائيل إلى إحياء سكة حديد الحجاز عبر مبادرة "مسارات السلام الإقليمي" التي تهدف إلى شق طريق تجاري يربط الخليج وإسرائيل بأوروبا.

كما نقلت عن العميد المتقاعد خليل الحلو تنبيهه من أن خط حديد من هذا النوع من شأنه أن يكبد لبنان خسائر اقتصادية فادحة، لأن ميناء حيفا أقرب إلى خليج بالمقارنة مع مرفأ بيروت، وإلى "استقرار إسرائيل أكثر بشكل عام بالمقارنة مع لبنان".

وأكد الحلو أن قدرة ميناء حيفا على توفير "منشآت أكثر جاذبية" بالمقارنة مع التي يوفرها مرفأ بيروت، محذرًا من أن ميناء حيفا قادر على منافسة مرفأ بيروت، وذلك بسبب عدم قدرة الأخير على تسهيل عملية نقل البضائع إلى الخليج عبر معبر نصيب.

وأوضح أن هذا المعبر، الواقع على الحدود السورية-الأردنية والحيوي لنقل البضائع من لبنان وسوريا إلى الأردن ومن ثم الخليج، فتح مؤخرا أمام "الشاحنات الأردنية فقط"، أي أن لبنان ما زال عاجزا عن الاستفادة وإرسال الشاحنات.

وأشارت الوكالة إلي أن مشروع سكة الحديد سيبدأ بشكل مؤكد، ناقلة عن خشان اعتباره أن تصريحات كاتس تحقق طموحات المسئولين الإسرائيليين السابقين، حيث ذكّر ما تمناه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "إسحاق رابين" عن رغبته في أن تصبح إسرائيل مركزا تجاريا وماليا، مقابل أن يصبح لبنان وجهة سياحية فقط.

كما حذّر من أن هذا المشروع سيبصر النور "عاجلاً أم آجلا"، نظرًا إلى اهتمام إسرائيل الكبير في إحيائه.