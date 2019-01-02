الإمارات تعرض المساعدة على قطر

02 يناير 2019 - 05:09 م

أكد عارف العواني، مدير بطولة أمم آسيا لكرة القدم المقامة عام 2019 الجاري في الإماراتي، إن بلاده ستكون سعيدة بمساعدة قطر في استضافة مباريات خلال كأس العالم 2022.

وقال "العواني"، بحسب شبكة "الجزيرة" القطرية في نسخة موقعها باللغة الإنجليزية: "نحن مستعدون لتقديم أي مساعدة إذا كانوا بحاجة إلى ذلك".

وتابع: "لقد اقترح الفيفا ذلك الأمر، ونحن ندرس حاليا الآثار الاقتصادية والفرص والحظوظ التي يمكن نجنيها من ذلك الأمر". ومضى بقوله "أعتقد أنه أمر سيكون جيد لكرة القدم في المنطقة كلها، لأن الرياضة هي للجميع وبين الجميع".

وأشارت "الجزيرة" إلى أن عواني لم يكشف كيف يمكن أن تقدم الإمارات المساعدة لقطر في تنظيم مونديال 2022، في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية تجمعها مع الدوحة في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إن الفيفا يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا، وأضاف في مؤتمر رياضي، في دبي، أن الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.